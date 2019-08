LEGGI ANCHE

Dodici persone sono state soccorse e portate nei vari ospedali della zona dopo essere rimaste intossicate per aver mangiato dei funghi, questo pomeriggio a Barzio, centro montano dell'altopiano della Valsassina, in provincia diLe persone soccorse, trovate in condizioni definite non gravi e con quadro clinico sotto controllo per malori di genere gastro enterico, si trovavano tutte nella stessa abitazione, nella zona alta del paese, non lontano dalla stazione di partenza degli impianti di risalita per la nota stazione invernale dei Piani di Bobbio. Gli intossicati sono stati soccorsi da tre ambulanze e un'auto medica e portate per controlli e trattamenti negli ospedali più vicini.