Vigile fotografa maniaco semi-nudo nell'auto: l'uomo si riveste e scappa

Nella sua automobile, si stava masturbando nei pressi dell’unica scuola del paese. Denuncia per un uomo di 51 anni che abita nell’hinterland di Chieti, incastrato dall’azione di collaborazione fra polizia locale e i carabinieri. Accade, in sostanza, che in pieno giorno, il vigile urbano del paese nota un’auto parcheggiata davanti all’unico istituto scolastico. Insospettito, si avvicina per effettuare un controllo ma intuisce immediatamente che l’uomo a bordo sta praticando autoerotismo. E allora, senza farsi scoprire, il vigile dapprima scatta alcune foto con il proprio cellulare per poi avvicinarsi al finestrino e chiedere all’automobilista spiegazioni su ciò che sta facendo.

L’uomo, evidentemente colto di sorpresa, senza nulla replicare, si riveste e si allontana come un fulmine. Quando il tenente della polizia municipale si presenta presso la locale stazione dei Carabinieri con le foto, i militari sanno già di chi sta parlando, perché da alcuni giorni lo stavano tenendo d’occhio in seguito alle segnalazioni arrivate da diversi cittadini. I militari a quel punto raccolgono le testimonianze e denunciano l’uomo per atti osceni con l’aggravante di averlo fatto in prossimità di luoghi frequentati da minori e dunque con il pericolo che questi ultimi potessero assistere alla scena.

