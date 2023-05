Manuel Agnelli contro Bruce Springsteen: «Ha sbagliato a non donare l'incasso del concerto di Ferrara»

Manuel Agnelli contro Bruce Springsteen. Il leader degli Afterhours ha criticato The Boss, che nei giorni scorsi ha tenuto comunque il suo concerto a Ferrara nonostante la strage per l'alluvione in Emilia Romagna avesse devastato l'intera regione. «Sul fatto che non abbia detto nulla, non ho particolari problemi, perché le frasi vengono spesso strumentalizzate - ha detto alla conferenza stampa dell’opera rock "Lazarus", definito «il regalo d’addio di David Bowie al mondo», in scena dal 23 al 28 maggio al Piccolo teatro Strehler a Milano -. E allora, forse, meglio stare zitti. Sul fatto che non abbia donato l’incasso, ecco, questo non mi è piaciuto per niente».

Bruce Springsteen, sì al concerto di stasera a Ferrara. «Rispetto per le vittime ma qui non è zona rossa»

Manuel Agnelli su Bruce Springsteen

«Prima di tutto - ha detto Manuel Agnelli - ci dimentichiamo spesso che ci sono persone che lavorano per organizzare un concerto del genere.

Ci sono investimenti economici, ci sono persone che guadagneranno e altre che ci perderanno per avere investito in questo evento. C’è l’occasione per creare economie sul territorio, strade, hotel, ristoranti, campeggi. E anche un’occasione di distrazione, che in una situazione tragica come questa può aiutare».