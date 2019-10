Manuel Bortuzzo, 16 anni agli aggressori per tentato omicidio: disposto risarcimento di 300mila euro

Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato omicidio di Manuel Bortuzzo. Dovranno anche risarcire la vittima con 300mila euro di provvisionale da liquidare in separata sede. Entrambi hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena. Per l’accusa, si tratta di un delitto premeditato e aggravato da abietti e futili motivi. Sono stati condannati a 16 anni di carcere, accusati del tentato omicidio di. Dovranno anche risarcire la vittima con 300mila euro di provvisionale da liquidare in separata sede. Entrambi hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena. Per l’accusa, si tratta di un delitto premeditato e aggravato da abietti e futili motivi.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 14:04

La procura aveva chiesto una condanna a 20 anni, ma il gup non ha riconosciuto l’aggravante dei futili motivi. Il nuotatore, 19 anni, era stato raggiunto da un colpo di pistola la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso in piazza Eschilo, all'Axa. Ai due viene contestato anche il tentato omicidio della fidanzata di Bortuzzo,. Il ragazzo da allora è sulla sedia a rotelle. Marinelli e Bazzano sono in carcere dal 6 febbraio.Marinelli aveva ammesso di aver sparato, mentre Bazzano guidava il motorino a bordo del quale erano fuggiti. I due hanno sempre sostenuto di avere colpito Manuel per errore. Il ferimento di Manuel era avvenuto poco dopo una rissa in un pub di piazza Eschilo, nella quale furono coinvolti i due imputati.Per la pm Elena Neri, titolare del fascicolo, i due sarebbero tornati sul posto per vendicarsi. Marinelli, che era seduto dietro in motorino, aveva sparato colpendo alla schiena Bortuzzo, che era insieme alla fidanzata a un distributore di sigarette. Il difensore di Bortuzzo, l’avvocato Massimo Ciardullo, aveva chiesto un risarcimento da 10 milioni di euro.​