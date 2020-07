Manuel Bortuzzo, il Pm: «Sedici anni agli aggressori, nessun tratto positivo nella condotta»

«Nessun particolare tratto positivo può cogliersi nella condotta degli imputati». Con questo incipit, il procuratore generale della corte d'appello ha aperto il processo di secondo grado che vede alla sbarra il venticinquenne Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano di un anno più grande del primo entrambi accusati dell'agguato di piazza Eschilo all'Axa dove rimase ferito il nuotatore olimpionico Manuel Bortuzzo. I due vennero condannati a sedici anni di carcere per la sparatoria del 3 febbraio 2019 quando Bortuzzo venne colpito da un proiettile alla colonna vertebrale. La lesione che lo sportivo riportò, lo ha paralizzato in maniera irreversibile tanto da costringerlo su una sedia a rotelle.

Il ferimento, secondo la ricostruzione della polizia avvenne per un errore di persona. Poco prima infatti, nel O'Connel Irish Pub scoppiò una violenta rissa, dove Marinelli e Bazzano, vicini al clan malavitoso di Acilia degli Iovine e dei Guarnera, subirono un pestaggio da parte della fazione contrapposta. Per vendicarsi andarono a prendere una pistola che tenevano nascosta vicino casa e tornarono poco dopo nella piazza dell'Axa. Fu in quel momento che Lorenzo Marinelli, mentre era in sella ad un motorino guidato da Daniel Bazzano sparò i tre colpi, uno dei quali perforò la spina dorsale della promessa azzurra del nuoto mentre si trovava di spalle insieme alla fidanzata Martina, al distributore automatico di sigarette. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza della tabaccheria immortalò tutte le fasi dell'agguato. Il prossimo 23 luglio, i giudici pronunceranno la condanna, per la quale la procura ha chiesto la conferma motivandole la richiesta con elementi e prove schiaccianti contro i due malviventi che non hanno mai mostrato fino ad ora nessun segno di pentimento e che fecero perdere le loro tracce, dandosi alla macchia per diversi giorni.



