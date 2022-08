Perde tutto alle slot e sequestra il custode per una rapina: 50enne fermato dai carabinieri

«Ti spacco la testa, dammi i soldi altrimenti non ne esci vivo». Perde 600 euro alle slot, da in escandescenze, torna nella sala armato di smerigliatrice, minaccia e sequestra il custode. Sono stati attimi di panico e alta tensione quelli vissuti nella cittadina di Manziana, vicino Bracciano, nell’hinterland a Nord della Capitale. A finire in manette, un uomo di 50 anni, che vive nel posto. I militari della stazione di Manziana, lo hanno arrestato in flagranza, mentre era intento a compiere il furto in una piccola sala slot nel corso principale del centro del paese. L’uomo, con il vizio del gioco, dovrà rispondere di furto aggravato e sequestro di persona.

Dopo aver perso circa 600 euro presso una sala slot del centro cittadino, si è diretto verso l’auto, ha prelevato dal bagagliaio una smerigliatrice e, tornato nella sala, ha iniziato a inveire contro il custode. Ha minacciato e bloccato l’uomo all’interno del locale per poi cercare di aprire le macchinette e impossessarsi dell’incasso. «Sono stati momenti terribili - ha raccontato il sequestrato ad alcuni compaesani - se non fossero intervenuti i carabinieri in tempo, forse sarei finito in ospedale o mi avrebbe davvero ammazzato». L’intervento rapido dei carabinieri ha permesso di sorprendere l’uomo mentre cercava di tagliare i lucchetti di una macchinetta. Il cinquantenne è stato quindi bloccato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo che si è tenuto subito dopo presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia che ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto a misura cautelare.

Non è la prima volta che l’arrestato ha creato scompiglio, ora è sorvegliato speciale. In questo periodo i controlli della compagnia di Bracciano diretta dal capitano Simone Anelli si sono intensificati proprio per cercare di prevenire i fenomeni dovuti alla movida e per cercare di aumentare nei residenti del territorio la percezione di sicurezza. I carabinieri hanno denunciato a piede libero quattro persone ed altre tre sono state segnalate alla prefettura per abituale assunzione di droga. I militari della stazione di Rignano Flaminio e Riano insieme alla radiomobile di Bracciano hanno denunciato un trentenne romano per detenzione ai fini di spaccio e un diciottenne di Rignano Flaminio trovato in possesso di un coltello. Durante i controlli stradali effettuati nei comuni di Sant’Oreste, Riano e Bracciano, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato ebbrezza due automobilisti, uno dei quali ha causato un incidente con feriti. Tre giovani di 18 anni sono stati segnalati alla prefettura per uso di sostanze hashish. Intanto i carabinieri hanno sorpreso un giovane di 24 anni del posto, alla guida della propria auto, con poco più di 3 grammi di resina di cannabis. Sottoposto successivamente a narcotest, il ragazzo è risultato positivo per aver assunto stupefacente, nei suoi confronti è scattata la sanzione prevista per la guida sotto effetto di sostanze psicotrope.