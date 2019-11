Maratona di New York, il paratleta ischitano Sasso arriva in meno di 6 ore

LEGGI ANCHE

Il corridore paratleta ischitanoha corso la maratona di, coprendo i 42,195 chilometri del percorso in meno di sei ore. Sasso, cinquantenne di Forio d'Ischia, è privo di una gamba da giovane per un incidente stradale, è stato componente della Nazionale Italiana di Calcio Amputati ed ha preso parte alledi Rio 2016; al suo arrivo è stato accolto in trionfo dai tantissimi spettatori presenti al traguardo in Central Park. Negli ultimi mesi si era allenato intensamente per la competizione americana lungo le strade dell'isola ed ha programmato di partecipare in 30 giorni a 2 maratone e 2 mezze maratone; alla prossima Firenze Marathon proverà ad abbassare l'attuale record mondiale per atleti della sua categoria. Alla gara di ieri Sasso ha inoltre accompagnato, in veste di tutor motivatore, un gruppo di ragazzi che disputavano per la prima volta in vita loro una maratona.