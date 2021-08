Giornata di rientri e traffico intenso: code e rallentamenti su alcuni tratti dell'A14. Ecco quali

PEDASO - Doveva essere una delle giornate più calde relativamente al traffico considerati i rientri e anche se finora i disagi non sono stati incredibili qualche coda c'è. Come quella nel tratto in direzione nord tra Giulianova e Pedaso con rallentamenti continui. Traffico sostenuto pure tra Riccione e Cesena anche in questo caso in direzione nord. Le previsioni dei tecnici parlano comunque di traffico in aumento tanto che la giornata di oggi, domenica 22 agosto, è ritenuta da bollino rosso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO