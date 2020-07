Due scosse di terremoto nella notte nelle Marche: ecco le zone interessate

ANCONA - Doppio allarme nella notte per le scosse di terremoto registrate anche dall'Ingv: la prima alle 2.49 con epicentro nei pressi di Montemaggiore al Metauro di magnitudo 2.2 a dieci chilometri di profondità, la seconda invece mezz'ora dopo, per la precisione alle 3,21 nell'Adriatico centrale anche in questo caso a 10 km di profondità di magnitudo 2.3. Ultimo aggiornamento: 14:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA