Marcia Perugia-Assisi. Il messaggio del Presidente Mattarella:«La pace è un dovere di tutti»

PERUGIA- In testa lo striscione "I care" portato dagli studenti di Sinalunga e dagli unversitari di Padova. Si è aperta così la marcia della pace Perugia-Assisi che oggi compie sessant'anni. A chi è arrivato a Perugia da ogni parte d'Italia anche il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «La marcia Perugia-Assisi è ancora una volta- ha scritto il presidente della Repubblica nel messaggio agli organizzatori- un segno di speranza. I valori che la ispirano e la partecipazione che continua a suscitare sono risorse preziose in questo nostro tempo di cambiamenti, ma anche di responsabilità. Questa edizione- ha detto tra l0alttro nel messaggio Sergio Mattarella- si svolge a sessanta anni dalla prima marcia promossa da Aldo Capitini, quell'originaria, esigente aspirazione alla pace e alla non violenza ha messo radici profonde nella coscienza e nella cultura delle nostre comunità. La pace non soltanto è possibile. Ma è un dovere per tutti».

Dal palco sotto al monumeto nel XX Giugno i saluti del sindaco di Perugia, Andrea Romizi e della presidente della Regione, Donatella Tesei. Solidarietà alla Cgil, presente con delegazione e bandiere, dopo l'assalto romano di Forza Nuova. Applausi per don Ciotti e per Mimmo Lucano. La Marcia si concluderà nel pomeriggio alla Rocca Maggiore di Assisi dopo essere passata davanti alla Basilica di San Francesco. Un percorso di 24 chilometri fatto di colori, bandiere (c'erano quelle di Emergency e di Libera) e solidarietà.