Marco Accordini, imprenditore agricolo muore schiacciato dal trattore nel vigneto: aveva 26 anni

Marco Accordini, giovane imprenditore agricolo di 26 anni, è morto questa mattina, poco dopo le 8, schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un vigneto nell'azienda di famiglia a Mazzurega di Fiumane. Inutili i soccorsi del 118 di Verona giunti sul posto con l'elicottero ed un'ambulanza. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano.

Cade dal trattore che si ribalta e batte la testa, trasportato in elicottero al Gemelli ma poi è deceduto

Chi è il ragazzo morto

La vittima è Marco Accordini, 26 anni, unico figlio di Daniele Accordini, il direttore della Cantina sociale di Negrar, che è anche socio col fratello Tiziano della Cantina Accordini Stefano. La famiglia Accordini aveva inaugurato nel maggio 2019 l'agriturismo Acinatico Wine Relais, a 500 metri dalla cantina, in località La Cà. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione, sembra che Marco Accordini con il trattore si trovasse su un tratto in pendenza nella tenuta di famiglia e mentre stava facendo retromarcia il mezzo avrebbe urtato un muretto rovesciandosi. Il giovane imprenditore agricolo è finito sotto il trattore ed è morto per i traumi subiti.