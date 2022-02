Marco Bonanomi, morto il 34enne di Lecco scomparso: è stato ritrovato senza vita su una spiaggia in Brasile

È morto Marco Bonanomi, 34enne lecchese scomparso in Brasile da circa un mese. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato su una spiaggia nel Paese sudamericano. Le cause del decesso sono ancora «sconosciute», fa sapere il Consolato. Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione venerdì scorso (era morto dal almeno tre settimane) a Pontal do Sul, nella zona balneare di Paranà.

Ritrovato senza vita in Brasile, mistero sulle cause

«Siamo stati contattati sabato dal consolato brasiliano - ha spiegato all'ANSA il sindaco di Merate Massimo Panzeri - che ci avvisava del ritrovamento del cadavere. Abbiamo avviato le verifiche e accertato che la famiglia vive a Merate ma lui era residente a Montevecchia e abbiamo avvisato loro». Sono poi state le forze dell'ordine, ha aggiunto, ad informare la famiglia.