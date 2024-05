Marco di Nunzio, arrestato in Colombia il falso erede del testamento di Silvio Berlusconi. Puntava a yacht, ville e 26 milioni

Marco di Nunzio è stato arrestato in Colombia per il caso del testamento di Silvio Berlusconi. L'uomo si spacciava come erede del cavaliere e beneficiario di alcuni suoi beni proprio perché secondo questo testamento, gli erano stati lasciati. Nel frattempo a Milano è stata chiusa l'indagine.

Marco Di Nunzio, il falso erede di Berlusconi e la truffa del testamento colombiano: Marta Fascina sentita come testimone

Il testamento

Marco di Nunzio, imprenditore torinese residente in Colombia,depositò il 29 settembre 2023 un presunto testamento di Silvio Berlusconi sostendendo che il 21 settembre 2021 davanti a un notaio di Cartagena, il premier gli aveva destinato 26 milioni, uno yacht, le ville ad Antigua nelle Antille, e soprattutto il 2% della Fininvest.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato dalle autorità colombiane per il caso del testamento di Berlusconi. Nel frattempo il procuratore di Milano Marcello Viola e la pm Roberta Amadeo hanno chiuso le indagini in vista della richiesta di processo per il 55enne per falso in testamento e tentata estorsione ai danni dei figli del Cavaliere.

LA VICENDA

Nelle scorse ore, mentre Di Nunzio è stato arrestato a Cartagena, la Procura di Milano gli ha notificato, attraverso l'ambasciata italiana in Colombia, con cui gli inquirenti hanno avuto una stretta collaborazione, l'avviso di conclusione indagini.