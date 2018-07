Da cuoco ad Amsterdam a rapinatore: «Dovevo pagare i debiti». 33enne in manette, quattro 'colpi' in un mese

Faceva il cuoco vicino Amsterdam, ma ha perso il lavoro e non riusciva più a pagare i debiti. Così un 33enne italiano, Marco Giovara, per fare soldi facili ha deciso di cambiare mestiere e ha iniziato a fare il rapinatore: la storia è emersa in questi giorni, dopo che il giovane è finito in manette per un colpo in un supermercato, il 'Mercato' di Brandizzo, vicino a Torino.



Secondo gli investigatori, che lo hanno individuato visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza (era a volto scoperto, con un collare e una pistola giocattolo), Giovara avrebbe agito in altre tre occasioni nelle scorse settimane: tra il 13 e il 27 giugno, con modalità analoghe, avrebbe infatti rapinato altrettanti supermercati a Chivasso e Settimo Torinese.



Il 33enne agiva sempre nello stesso modo: faceva la fila, aspettava il suo turno con educazione, poi arrivato alla cassa tirava fuori l'arma giocattolo e rapinava la cassiera. Giovara non aveva precedenti e fino a quel momento era sconosciuto alle forze dell'ordine.

Lunedì 9 Luglio 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 11:55

