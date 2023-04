Marco Moioli, morto in un incidente a 28 anni a Bergamo: la fidanzata lo scopre passando sul luogo dello schianto

Stava andando con lo scooter a un funerale. Il padre Pierangelo non lo vedeva arrivare, lo chiamava al telefono e lui non rispondeva. Ha capito che doveva essere successo qualcosa. È uscito di chiesa, è andato a cercarlo fino a quando non è arrivata la telefonata disperata della fidanzata Melissa: lo stava cercando anche lei e l'ha visto riverso a terra. Marco Moioli, 28 anni di Seriate, è morto in un incidente stradale lungo via Borgo Palazzo verso Bergamo, dopo essere uscito dal lavoro.

L'incidente

Stando a quanto ricostruito finora, pare che alcune auto si siano fermate lungo la via, per far uscire dal parcheggio di un negozio una Fiat Panda guidata da un 86enne. Moioli avrebbe a quel punto superato i veicoli in colonna, finendo per per schiantarsi contro l'auto dell'anziano. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

La fidanzata

Il ragazzo lavorava alla Parmalat di Albano Sant'Alessandro, ma, insieme alla fidanzata, aveva da poco preso in gestione un negozio di animali a Treviglio. Al momento del tragico incidente, era diretto al funerale del suocero della sorella. Sul luogo della tragedia è sopraggiunta per caso la fidanzata, con la quale Moioli abitava in un appartamento poco distante. La giovane, disperata, è stata aiutata da soccorritori e passanti.