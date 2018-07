Incidente in A4, coinvolto l'attore Marco Paolini: grave donna in ospedale

C'è anche l'attoretra gli automobilisti coinvolti in un graveavvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada, tra i caselli di Verona sud e Verona est, nel quale due donne sono rimaste ferite.LEGGI ANCHEUna Volvo, sulla quale si trovava Paolini, avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, una Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due donne; nell'urto la vettura ha superato la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della tangenziale ovest, che corre a fianco della A4.Difficile l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due occupanti dell'utilitaria. Una di loro è stata portata in ospedale, dove si trova in gravi condizioni. Secondo quanto si è appreso, Paolini non avrebbe riportato conseguenze, se non uno stato di choc. L'attore è stato sentito dagli agenti della Polstrada per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.