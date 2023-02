Detenuto evaso, dov'è Marco Raduano? «Aveva le chiavi per uscire in cortile». Continua la caccia all'uomo

Una fuga rocambolesca ma studiata nei minimi dettagli. Da quello che emerge sull'evasione dal carcere di Nuoro di Marco Raduano, il detenuto pugliese di 39 anni, boss della mafia garganica che scontava la sua pena a 19 anni di reclusione, è stato abile a sfruttare l'occasione. Ha probabilmente tenuto d'occhio i turni di guardia, ha capito quali erano le falle del sistema - «dovute a gravi carenze di organico», accusano i sindacati - e ha agito.

Il boss aveva le chiavi per uscire

Forse aiutato da qualcuno all'esterno, è riuscito ad allontanarsi alla svelta da Badu 'e Carros in due ore di «buco» prima che la sorveglianza si accorgesse della sua assenza. Tra i particolari emersi nella ricostruzione della fuga, il fatto che il boss sia riuscito a procurarsi la chiave per uscire dal reparto di Alta Sicurezza del carcere nuorese di Badu 'e Carros e arrivare al muro di cinta, calarsi di sotto con diverse lenzuola annodate e fuggire indisturbato. Sapeva dove erano custodite le chiavi del portone blindato e ha avuto il tempo di provarne una prima di trovare quella giusta.

Caccia all'uomo in Sardegna

Ora è caccia all'uomo in tutto il Nuorese, ma i controlli sono stati intensificati anche nei porti e negli aeroporti della Sardegna. E domani è stato convocato dal prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con tutti i vertici delle forze di polizia, mentre sull'evasione sono state aperte due inchieste, una della procura di Nuoro, l'altra del ministero.



I sindacati continuano a puntare il dito sulla carenza di agenti in carcere, mentre l'evasione è diventata un caso politico. «Prima o poi doveva succedere, il carcere è pieno di falle sulla sorveglianza - conferma Giovanni Conteddu dell'Osapp Nuoro - Nel reparto dell'Alta sicurezza dove ci sono circa 30 detenuti appartenenti alla criminalità organizzata pugliese, calabrese, campana e siciliana, c'è un solo agente di guardia e nella sala dove sono custodite le chiavi e le telecamere della regia non c'è nessuno, il posto è scoperto. Questa è la prima falla che si è rivelata decisiva per la fuga di Raduano».



«Non basta la videosorveglianza se non supportata da intelligenza artificiale e, soprattutto, se nessuno può badare ai monitor o deve controllarne decine mentre si occupa di innumerevoli altre incombenze», incalza Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria aggiungendo che a quanto gli risulta, al momento dell'evasione di Marco Raduano la sala operativa del carcere non era presidiata.