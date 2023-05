Maresciallo trovato morto in un bosco, Luca Nesti era scomparso da 5 giorni. Aveva indagato sulla strage di Erba

È stato trovato morto stamane in un bosco, il maresciallo Luca Nesti, il comandante della stazione carabinieri di Costa Masnaga (Lecco) già in servizio a Erba (Como). Il cadavere del sottufficiale è stato rintracciato dopo cinque giorni di ricerche a tappeto nei boschi tra Lambrugo (Como), dove Nesti viveva, e il Lecchese. Notevole era stata in questi giorni la mobilitazione delle forze dell'ordine e di mezzi di soccorso. Del sottufficiale, 55 anni, si erano perse le tracce attorno alle 15 di mercoledì scorso.

Malore improvviso, Francesca muore tra le braccia del figlio (che aveva perso anche il papà). Aveva 55 anni

Raffy, 3 anni, contagiato da herpes che provoca un'infiammazione cerebrale: morto dopo due anni di agonia

La scomparsa dopo un litigio famigliare

In base a quanto si è potuto apprendere, il militare risulta si fosse allontanato volontariamente dopo una discussione famigliare, portando con se l'arma di ordinanza.

Sarà ora un'inchiesta a cercare di fare piena luce sull'accaduto.

Indagò sulla strage di Erba

Nel 2006, quando era comandante della stazione dell’Arma di Erba, Luca Nesti era arrivato per primo sulla scena del quadruplice delitto e aveva condotto le perquisizioni a caccia delle prove che avevano portato agli arresti di Olindo Romano e della moglie Rosa Bazzi, ritenuti gli autori della mattanza.