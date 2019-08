Migranti, mamma allatta la sua bimba dopo lo sbarco a Marettimo. La tenera foto sul web

Domenica 11 Agosto 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 16:51

Una giovane. È seduta su una sedia, lo sguardo attento a controllare che la piccola beva tutto il latte. Intorno ci sono altre persone. Non si vedono in faccia, ma sembra che siano lì per essere partecipi di un gesto tanto naturale quanto straordinario. Tutta la tenerezza raccolta in una foto, quella scattata oggi a, isola delle Egadi.A pubblicarla su Facebook Vito Vaccaro, che ne spiega il contesto: una giovane mamma con la sua piccola appena sbarcati sull'isola di Marettimo. Un micro sbarco quello che c’è stato stamattina a Marettimo. A bordo di una piccolissima imbarcazione sono arrivate 13 persone provenienti dal nord Africa, dieci uomini, una donna e due bambini. Il loro arrivo è avvenuto alla presenza dei villeggianti che hanno assistito allo sbarco nella spiaggetta di scalo nuovo. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri presenti a Marettimo e il personale della Guardia Costiera, del Comune di Favignana-Isole Egadi e la Polizia Municipale. I migranti, sono stati accolti nell'oratorio parrocchiale dopo essere stati visitati dal personale della Guardia Medica di Marettimo per poi essere trasferiti nell’hotspot di contrada Milo a Trapani».