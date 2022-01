Lady Gavioli, il funerale segreto e lo straziante addio del figlio. Era stata l'ex di Allegri

«Mamma, mi mancherai per sempre. Ma resterai nel mio cuore». Con queste parole il figlio maggiore di Maria Chiara Gavioli, ha voluto salutare per l’ultima volta la madre, 47 anni, morta mercoledì scorso per un malore improvviso mentre si trovava nel bagno di casa.

L’addio del ragazzino, al funerale a Mogliano Veneto, ha chiuso una cerimonia funebre organizzata senza alcun clamore nel Duomo cittadino. Lo riporta Il Gazzettino. La famiglia ha voluto la massima riservatezza. Pochissime le persone ammesse: lady Gavioli era una nota imprenditrice in Veneto, nonché era stata anche fidanzata per un periodo con l'attuale allenatore della Juventus, Max Allegri.

L'imprenditrice Maria Chiara Gavioli era stata trovata morta nella sua villa a Mogliano Veneto tra Venezia e Treviso. Gavioli aveva 47 anni, lascia due figli. L'imprenditrice era stata trovata senza vita da una colf che aveva subito allertato i carabinieri.