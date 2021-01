Covid, Maria non ce l'ha fatta: muore maestra 48enne di Casoli

Maria Di Marsilio non ce l'ha fatta a sconfiggere il Covid. La 48enne maestra di Casoli è morta oggi nel reparto di terapia intensiva di Chieti dopo un ricovero di diverse settimane. A settembre non era rientrata a scuola per evitare problemi di contagio, invece, il virus l'ha colpita. Madre di un ragazzo di 13 anni, lascia il marito Giuseppe. La donna insegnava al De Petra di Casoli. Tanti i messaggi di cordoglio: dal sindaco Massimo Tiberini ai suoi alunni che non l'hanno certa dimenticata. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Reparata.

