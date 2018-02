Martedì 27 Febbraio 2018, 22:37 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 23:55

È Maria Grazia Canuto la protagonista del quarto video dell'inchiesta sui rifiuti Bloody Money di Fanpage, con l'ex boss della camorra a Marghera per tentare di combinare un traffico di rifiuti illeciti. Sedicente ex docente di criminologia ambientale a Padova, bioarchitetto e moglie di un colonnello dell'Esercito, la Canuto, 56 anni e originaria di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, è la Dama di Mezzo che mette in contatto l'ex boss Nunzio Perrella con ambienti imprenditoriali veneti e politici.