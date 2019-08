Oltre 17 kg di marijuana sono stati sequestrati dalla Polizia e tre persone sono state arrestate nel corso di un controllo degli agenti del commissariato San Lorenzo in via Cavour. A seguito della verifica su un'automobile in cui viaggiava una coppia, lui di 53 anni e lei di 22 anni, entrambi nigeriani, i poliziotti hanno notato il nervosismo dei due. Quando l'uomo ha aperto il portabagagli gli agenti hanno notato l'inconfondibile odore di marijuana provenire da una busta gialla ed è così scattata la perquisizione della vettura e dei due fermati, con l'aiuto della pattuglia del commissariato Sant'Ippolito e del reparto volanti.



All'interno del veicolo sono stati rinvenuti oltre 900 grammi di marijuana e un mazzo di chiavi che apriva un box nel quale sono poi stati ritrovati oltre 16 kg di marijuana all'interno di un'altra macchina. Il 53enne al momento del fermo aveva addosso anche 500 euro in contanti, mentre nel corso della perquisizione della casa che la coppia condivideva con un altro uomo, sempre nigeriano e di 45 anni, i poliziotti hanno sequestrato una bilancia professionale, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni telefoni cellulari.



Le tre persone, accompagnate negli uffici del commissariato Viminale, sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sequestrate anche le due autovetture.

Venerdì 16 Agosto 2019, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 13:00

