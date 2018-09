Vieste, inseguimento in mare e maxi sequestro di marijuana: 2 tonnellate su un super motoscafo

Sabato 15 Settembre 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 09:25

Inseguimento in mare come in un film. Protagonisti un elicottero della guardia di finanza e un gommone super motorizzato dei corrieri della droga. Bilancio finale: quasi 2 tonnellate di marijuana sequestrate assieme al motoscafo e due albanesi finiti in cella.Tutto è cominciato all'alba, quando è stato segnalato il gommone che veniva dall'Albania, diretto verso le coste italiane. Immediatamente si sono attivate le ricerche. I motoscafi della guardia costiera, della finanza e l'elicottero. Proprio mentro il gommone, spinto da due motori con centinaia di cavalli, si è avvicinato alla costa italiana, nei pressi di Vieste, l'elicottero della finanza lo ha agganciato, ingaggiando un inseguimento in mare degno dei migliori film di Hollywood.A serrare la morsa a tenaglia, ci hanno pensato i motoscafi della finanza e della guardia costiera che all'altezza di Vieste sono riusciti a fermare gli scafisti della droga. E' bastato un rapido controllo al carico per capire che si trattava di marijuana, probabilmente quella prodotta in Albania, diventata ormai la maggiore produttrice di questa droga destinata al mercato nazionale.