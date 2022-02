Marinella Beretta e la sua storia storia: morta invisibile da tre anni, scoperta solo grazie al vento

Grazie al vento. L'hanno scoperta grazie al vento. La bufera rischiava di far schiantare gli alberi del giardino in quella villetta di una frazione di Como. A guardarla dall'alto, una casetta in mezzo a una miriade di altre casette, incastonata nella città con la sua vita minuziosa che scorre, un tessuto sociale di persone le cui esistenze sono intrecciate in mille modi. Ma non quella di Marinella Beretta, 70 anni, pensionata: l'hanno trovata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati