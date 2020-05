Marino, crolla una palazzina per una fuga di gas: una bambina tra i feriti

Un crollo si è verificato poco prima delle 20 in una palazzina in via Carissimi, vicino piazza Garibaldi, a Marino, in provincia di Roma. A causare il crollo, un'esplosione avvenuta per una fuga di gas che ha coinvolto l'intera palazzina, composta da tre piani. Ai soccorritori è apparsa una situazione grave. Ci sono macerie e si contano dei feriti fra cui una bambina. Le operazioni di soccorso sono dall'inizio. Rimaste sotto le macerie ci sarebbero quattro persone (tra queste appunto una bambina). Si lavora per recuperare le persone sepolte dai calcinacci. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con un'autobotte e un'autoscala, i carabinieri e il 118.



Ultimo aggiornamento: 21:39

