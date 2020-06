Mario Bressi, rabbia social contro il padre che ha ucciso i figli gemelli: messaggi d'odio contro l'omicida suicida di Lecco

Centinaia di messaggi di insulti e minacce: la rabbia si riversa sui social di Mario Bressi, sia Instagram che Facebook, dove nei commenti degli ultimi post, con le foto postate dall'uomo nell'ultima notte proprio poco prima di compiere la carneficina e uccidersi, ci sono centinaia di messaggi contro quel padre assassino che ha ucciso i suoi due figli Diego ed Elena in provincia di Lecco e poi si è ucciso lanciandosi da un ponte al termine di un lungo periodo di crisi con la moglie Daniela Fumagalli, ora disperata e sotto choc.

Dopo mesi di silenzio, su Instagram Mario Bressi aveva postato proprio nella notte del massacro due foto che lo ritraggono con i due gemelli in montagna.

Originaria di Gorgonzola ma dal 2003 residente nella vicina Gessate, nell'area metropolitana di Milano, la famiglia Bressi era conosciuta nel paese. «Sembra che queste cose accadano sempre lontano, invece sono dietro l'angolo. Non ci sono parole», riflette il vicesindaco Valter Falcetti.



«Frastornati» i villeggianti che passano di fronte alla casa dell'omicidio, il condominio Il castagno. «Gente normale, venivano da una vita», riferisce il dirimpettaio che ieri li ha visti prendere la funivia. L'ultima gita del padre con i figli, «erano felici». Don Bruno Maggioni, parroco di Margno, ha parlato con la mamma, Daniela Fumagalli. «È sotto schock, sembra una bestia ferita.



È come se gridasse il dolore, è esasperata. So che ha ricevuto conforto medico ma non basta. Non so se si renda conto di chi ha di fronte». Sui social Mario Bressi posta tante foto di montagna, sempre insieme ai suoi figli. Come quella di copertina che lo ritrae assieme ai due piccoli, zainetto rosso sulle spalle, davanti a una vetta. Sportivo, sorridente, Bressi dà di sé l'immagine di una papà amorevole mentre posa con il figlio Diego, che stringe in mano una coppa, o si stringe a Elena su una cima innevata. E ancora tutti e tre felici in gita a Venezia, all'air show di Linate, sul lago d'Iseo, con tanti amici in mezzo al prato. Sotto le ultime immagini di una scampagnata il commento di alcuni conoscenti: «Siete proprio dei bravi papà».

Ora c'è solo disperazione e incredulità: «Un gesto così non è né giustificabile né perdonabile, ma Mario lo conoscevo da anni, ed è sempre stato una bravissima persona - scrive un'amica - Nessuno sapeva quello che stava passando, ma non ha mai dato segni di cedimento». Adesso raccoglie solo odio sui social.

