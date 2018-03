Giovedì 22 Marzo 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 09:21

BELLUNO -Tragedia ad Arsiè, un pensionato viene travolto dalla porta del garage e muore. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La tragedia è stata scoperta dalla moglie ieri sera, all'incirca alle 22.30, in via Primo Maggio nel centro di Arsiè proprio di fronte agli uffici postali. La donna è scesa in garage e ha trovato il marito Mario Brustolin, 70 anni, a terra travolto dal portone del garage . Malgrado la donna abbia subito lanciato l'allarme non c'è stato nulla da fare perché l'uomo era già deceduto. La salma a disposizione dei familiari