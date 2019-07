Carabiniere ucciso, Vittorio Sgarbi dedica a Sutri una via a Mario Cerciello Rega: «La cerimonia a settembre»

Mercoledì 31 Luglio 2019, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 20:27

ha annunciato sui suoi profili social che dedicherà una via della cittadina di cui è sindaco ail vice brigadiere dell'ucciso con 11 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Roma.«Al carabiniere Mario Cerciello Rega una via a Sutri. Via libera dal prefetto di Viterbo Giovanni Bruno», si legge nel tweet del critico d'arte. Sutri è un piccolo comune della Tuscia e Sgarbi ha aggiunto che la cerimonia si terrà a settembre.La decisione è maturata alcuni giorni fa «ma solo oggi - spiega Sgarbi che ha prima voluto confrontarsi con l'Ufficio Territoriale del Governo - possiamo darne notizia dopo avere avuto l'approvazione del prefetto di Viterbo Giovanni Bruno». «Inviteremo i familiari - conclude Sgarbi - e i vertici dell'Arma».