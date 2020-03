Roma, il sostituto procuratore Mario Fresa denunciato dalla moglie per aggressione

Sostituito nella trattazione dei procedimenti e sospeso dal Servizio disciplinare: è la decisione presa dalla procura generale della Cassazione nei confronti del sostituto procuratore generale Mario Fresa, addetto anche al Servizio disciplinare, «appresa dalla stampa la notizia dell'avvio di indagini preliminari nei suoi confronti».

Fresa è stato denunciato dalla moglie che lo ha accusato di «averla colpita con un pugno alla tempia in casa al termine di una lite» (sette giorni di prognosi) e minacciata «di portarle via il figlio se avesse sporto denuncia». Alla luce di queste notizie la procura generale della Cassazione, si legge in una nota, «impregiudicata ogni valutazione circa il merito della vicenda, rimessa in primo luogo all'Autorità giudiziaria, ha immediatamente provveduto a sostituire il dottore Fresa, che ha fatto richiesta in tal senso, nella trattazione dei procedimenti, sospendendolo integralmente dalla partecipazione al Servizio disciplinare».

