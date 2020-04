«Aiutatemi, questo mi ammazza»: i carabinieri arrivano e trovano gli strumenti di tortura

Un manico di scopa ricurvo, una pistola a salve, due coltelli a serramanico e due cinture legate tra loro alle tubature del gas fino a formare un cappio. Sono questi gli oggetti che i carabinieri di Nonantola, nel Modenese, hanno rinvenuto all'interno di un'abitazione lo scorso 9 aprile, chiamati da una donna che ha denunciato di aver subito continui maltrattamenti e percosse da parte del convivente.



Con quegli strumenti, l'uomo, un italiano di 42 anni, operaio, avrebbe minacciato la donna in più occasioni, nel corso delle frequenti liti tra i due. Discussioni che andavano avanti dallo scorso gennaio, secondo quanto ricostruito dai militari, e che terminavano con le percosse e poi con le scuse dell'uomo, che assicurava alla compagna che non sarebbe accaduto più. Il 9 aprile scorso, tuttavia, la donna, stanca degli abusi, è riuscita a sfuggire al 42enne, si è chiusa in bagno e ha chiamato i carabinieri, dicendo loro «aiutatemi, questo mi ammazza».



I militari, giunti nell'abitazione, hanno bloccato e arrestato l'uomo che, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Reggio Emilia.