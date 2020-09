Ariccia, uccide la moglie gravemente malata e si spara: i colpi di pistola uditi dai vicini

Due cadaveri, un uomo e una donna, sono stati rinvenuti questa mattina poco dopo le 9 in un appartamento in via Marinelli, ad Ariccia ai Castelli romani. Si tratta di marito e moglie, entrambi pensionati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano. Alcuni vicini hanno chiamato il 112 dopo aver udito colpi di pistola. Le vittime sono Gianfranco Cerri, classe 33, pensionato, incensurato, Giovanna Gilberto , classe 37, sofferente di diverse gravi patologie.

A quanto ricostruito dagli investigatori il marito, un 87enne, avrebbe esploso prima un colpo di pistola contro la moglie e poi ha nuovamente premuto il grilletto verso di sé. I militari hanno trovato anche un biglietto in cui si annunciava il gesto. Secondo quanto si è appreso, la moglie di 85 anni era gravemente malata.



