Milano, va a denunciare la scomparsa del marito in commissariato ma era morto 30 anni fa

La storia arriva da Milano: si è presentata sconvolta in commissariato per denunciare la scomparsa del marito, ma gli agenti hanno scoperto che l'uomo era morto 30 anni prima. Così hanno attivato una serie di controlli rintracciando i familiari e riaccompagnandola a casa sana e salva. È accaduto ad una donna di 92 anni. Erano circa le 11 di giovedì scorso, quando l'anziana si è presentata al commissariato di via Chopin spaesata e in lacrime.

Agli agenti ha detto di essersi svegliata e non aver trovato in casa il marito. Così sono scattati subito gli accertamenti che hanno consentito ai poliziotti di rendersi conto che la donna era in stato confusionale e che il marito, in realtà, era deceduto nel 1990. A quel punto, gli agenti hanno rintracciato i figli della signora e l'hanno riaccompagnata a casa. Una volta rientrata nella propria abitazione, la donna ha riabbracciato i suoi familiari e, per ringraziare gli agenti, ha promesso loro un piatto di tagliatelle fatte in casa.