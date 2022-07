Marmolada, vittime recuperate solo a fine estate: nuovi crolli nelle prossime settimane

Sono riprese le ricerche sulla Marmolada dove domenica 3 luglio una valanga di ghiaccio e rocce, oltre 260 mila tonnellate di detriti, sono precipitati a 300 all'ora travolgendo quattro cordate. Gli elicotteri del Soccorso alpino continuano a portare i droni in quota quindi si procede dall'alto alla ricerca di eventuali resti, indumenti o attrezzatura che possano ricondurre alle sette vittime accertate o ai cinque dispersi. Solo se viene individuato qualcosa un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero.

Nuovi crolli nelle prossime settimane

Le vittime probabilmente potranno essere recuperate solo verso fine estate, quando le masse di ghiaccio finite a valle si saranno sciolte. Lo ipotizza la glaciologa austriaca Andrea Fischer in un'intervista al quotidiano Dolomiten. Come avviene per le maxi valanghe servirà appunto molta pazienza. Per quanto riguarda la Marmolada, l'esperta prevede ulteriori crolli nelle prossime settimane. «20 anni di scioglimento estremo dei ghiacciai li hanno resi vulnerabili», spiega Fischer. Secondo la glaciologa, sono tre i fattori che hanno causato il crollo sulla Marmolada: la poca neve caduta d'inverno, le temperature elevate già in primavera e infine il caldo degli ultimi giorni «con il sole che batte sul ghiacciaio dalle 5 alle 20». Quello sulla Marmolada comunque è «un piccolo crollo che sarebbe rimasto senza conseguenze se si fosse staccato in un altro momento», afferma l'esperta. La tragedia comunque non era prevedibile, ribadisce.

Rischio maltempo

Da ieri è stato stabilito che procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori esposti al crollo del seracco rimasto 'in bilicò. Le ricerche con i droni impegneranno l'intera mattinata, «mentre nel pomeriggio a causa delle previsioni meteo che ipotizzano un peggioramento, con alta probabilità di pioggia, potrebbero essere interrotte» fa sapere un soccorritore.

Le ricerche

Intanto proseguono le attività di trasporto del materiale tecnologico necessario per l'intervento «vista e udito» di una squadra scelta di soccorritori che, assieme ad Unità cinofile, potrebbe tornare sul ghiacciaio giovedì per fare delle ricerche sul posto: la neve nella parte bassa del via normale su cui è rovinata la frana si sta sciogliendo e la polvere ed il pietrisco rendono difficoltoso l'utilizzo dei droni che non «vedono» chiaramente resti e attrezzatura sparsi sul ghiacciaio, per questo si pensa all'intervento con operatori scelti, malgrado il rischio di ulteriori crolli. Una situazione che comunque è in fase di valutazione, dal momento che l'intervento è ritenuto molto pericoloso. Tra oggi e domani sono previsti forti temporali e la speranza dei soccorritori e che la pioggia possa in qualche modo ripulire la superficie e consentire una visuale migliore agli operatori che eventualmente interverranno.

Prima riunione operativa in procura a Trento per fare il bilancio sulla valanga che domenica 3 luglio ha interessato la Marmolada e per stabilire i primi passi di un'inchiesta in cui individuare eventuali responsabili non appare per nulla semplice. Per il procuratore di Trento Sandro Raimondi, che incontra le forze dell'ordine e i soccorritori, «in questo momento possiamo escludere una prevedibilità e una negligenza o imprudenza» nel fascicolo aperto per disastro colposo. Una tragedia che conta 7 morti, 7 feriti ancora ricoverati in ospedale e 5 dispersi. Cinque le vittime con un'identità: due turisti originari della Repubblica Ceca, la trentina Liliana Bertoldi e i tre veneti Paolo Dani, Filippo Bari e Tommaso Carollo.

Morti e dispersi: il dna

Il primo passo, per gli inquirenti, è dare un nome alla vittima ancora non riconosciuta e ai cinque dispersi: Erica Campagnano e il compagno Davide Miotti, Nicolò Zavatta 22enne studente universitario, e l'altra giovane coppia Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, tutti veneti. Per la procura è prioritario procedere con l'esame del Dna, il cui confronto viene affidato ai laboratori del Ris da cui ci si attende rapide risposte. Gli esperti di Parma acquisiranno «i prelievi» di quanto recuperato sulla Marmolada per compararli con il Dna delle persone scomparse. Una finalità esclusivamente «identificativa», una sorta di pietas umana per le famiglie. Un'analisi «che ha priorità assoluta: i tempi saranno contenuti in alcuni giorni, salvo imprevisti» le parole del colonnello Giampietro Lago, al comando dei Ris di Parma, in un'intervista all'Adnkronos. «C'è una doppia acquisizione da fare: quella dei campioni biologici dai resti recuperati sulla Marmolada, quindi l'acquisizione dei campioni da un oggetto appartenuto al disperso come uno spazzolino da denti oppure prelevato da un familiare diretto, ossia un genitore o un figlio. Una volta raccolti questi duplici campioni verranno analizzati a Parma», spiega il colonnello Lago che cercherà di trovare una 'corrispondenzà genetica tra i resti senza nome e un oggetto che rimanda necessariamente a un disperso. Nel caso di 'match' si avrebbe la prova scientifica del decesso. Un incarico ufficiale che rappresenta un primo tassello per avere un bilancio definitivo sulla tragedia della Marmolada.