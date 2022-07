Marmolada, il numero del soccorso alpino per segnalare i dispersi

Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto il Soccorso Alpino sottolineando, in italiano e in inglese, che deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare il mancato rientro di amici e familiari. Il numero da contattare è 0461/495272.

Marmolada, i testimoni del crollo: «Un'onda nera velocissima, siamo salvi per miracolo»