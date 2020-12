Pesaro, marocchino sgozza e uccide la moglie in casa e poi si uccide gettandosi dalle mura storiche

Omicidio-suicidio choc in provincia di Pesaro nelle Marche. Un uomo di 44 anni di origini marocchine avrebbe ucciso la moglie (41 anni) per poi togliersi la vita lanciandosi dalla mura del borgo di Novilara, nell'immediata periferia di Pesaro.

Si tratta di un marocchino 44enne da poco scarcerato, che avrebbe agito questa mattina quando i figli della coppia, di 7 e 12 anni, erano a scuola. L'uomo avrebbe ucciso la consorte in casa, a quanto si apprende tagliandole la gola, per poi lanciarsi dalle mura di Novilara, morendo poco dopo all'ospedale. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, per capire movente e dinamica dei drammatici gesti.

