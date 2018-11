Marsiglia, l'italiana Simona Carpignano dispersa nel crollo dei palazzi: «Una persona geniale»

Simona Carpignano da circa sei mesi si era trasferita a Marsiglia per trovare un lavoro e viveva in uno dei palazzi crollati a rue d'Aubagne. La giovane aveva raggiunto a Marsiglia un suo caro amico che in quella città aveva trovato una occupazione.

Si tratta di Simona Carpignano, una 30enne di Taranto. Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un bar vicino è in lacrime. Conosceva bene la ragazza di cui non si hanno notizie da ieri. «Era una ragazza geniale, studiava da noi», ha detto ad un cronista presente sul posto.