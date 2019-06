Marta Zanella esce dalla messa e si getta sotto a un treno a 19 anni, il dolore del fratello: «Sorrideva sempre, non capiamo il perché»

Lunedì 3 Giugno 2019, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marta Zanella si è tolta la vita sotto un treno a 19 anni e la sua famiglia non si dà pace perché non capisce i motivi del gesto estremo. «Scrivete che se n’è andata con il sorriso, perché questo ha fatto mia sorella», dice la sorella ai giornalisti. «Eccola, guardate quant’è bella e sorridente. Lei non camminava, saltellava, perché aveva la gioia di vivere», le parole del fratello maggiore, Andrea. La ragazza, di Vigodarzere, è finita sotto un treno della linea Calalzo-Padova.«Mia sorella frequentava il primo anno di Scienze infermieristiche, dopo aver conseguito il diploma allo Scalcerle» continua Andrea «Aveva il fidanzato da circa un anno. Era felice». «Ieri - racconta - è andata a messa e ha lasciato a casa il telefono cellulare. È uscita prima dalla chiesa, ci hanno detto. È stata vista nelle vicinanze della stazione e poi...».Chiara Pintonello, l’allenatrice della squadra di ginnastica artistica di cui per anni Marta aveva fatto parte, aggiunge: «Non riusciva più a conciliare gli studi universitari con l’attività sportiva. Le ho detto che non doveva preoccuparsi, che l’attendavamo qualora avesse trovato un equilibrio tra i suoi impegni. Giovedì avremo il saggio di fine anno: eravamo convinte tutte che l’avremmo vista sugli spalti... Non riusciamo a capacitarci perché Marta era la persona più solare e sorridente che conoscevamo, sempre pronta ad aiutare gli altri... Non le ho mai visto mancare il sorriso un solo giorno né il brillio negli occhi: forse non siamo riusciti a vedere la sua tristezza oltre quel bellissimo sorriso».Intanto, le forze dell'ordine indagano sul suicidio. Esistono molte organizzazioni in grado di aiutare chi si sente solo e non vuole più vivere, a partire dalfino al