Martina Caruso Chef Donna 2019: a incoronarla è la Guida Michelin

Appassionata e determinata: è. A incoronarla tale è la, ovvero il network che per il quarto anno consecutivo celebra il talento femminile nell’alta ristorazione voluto da. «Un premio che mi gratifica - commenta la Caruso, chef patron e stella Michelin del ristorante Signum dell’isola di Salina, durante la premiazione a- E come me, tutte le donne che fanno questo mestiere. Un mestiere bello, ma faticoso. E dove ci vuole tantissima passione». La Caruso (che quest’anno compie 30 anni) ha preso la sua stella nel 2016.«Il segreto è la determinazione e non avere paura». E dedica il premio alla madre. «Spesso parlo di mio padre e di come lui mi ha insegnato il mestiere. Ma questo premio lo dedico tutto a mia madre, un vulcano di energia». Riceve ilper la «grande volontà e capacità di progredire e di rappresentare la sua isola raggiante, attraverso una grande tecnica e il tocco femminile di una donna appassionata». La Caruso è una delle 43 chef a capo di 41 ristoranti stellati in Italia (nel mondo i ristoranti guidati da donne sono 169). Il suo mito? «Maria Grazia Cucinotta: amo la sua determinazione. Oltre che essere una donna legata alla nostra famiglia dai tempi in cui ha girato Il Postino». Finale con dedica del premio a mamma Clara.