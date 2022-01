Incidente a Parma, le vittime salgono a tre: Martina, 17 anni, e Renat, 21, non ce l'hanno fatta

Altre due giovani vite spezzate nel tragico incidente avvenuto sabato sera a Torrechiara, paese della colllina parmense: dopo il 18enne parmigiano Josef Venturini, morto poche ore dopo lo scontro, non ce l'ha fatta nemmeno Martina Karakach, 17 anni, residente a Pilastro di Langhirano (Parma). E poco fa anche Renat Tonu, 21 anni, ha perso la vita.

APPROFONDIMENTI FRIULI VENEZIA GIULIA Incidente mentre prova la moto da cross, Federico muore a 16 anni... IL RICORDO Schianto con lo scooter, muore a 16 anni «Flavio in classe... L'INCIDENTE Incidente Mirabella Eclano, sbanda con l'auto e finisce...

Torrechiara, incidente stradale: morto un ragazzo di 18 anni, due feriti gravi

I tre erano a bordo di una Mercedes che, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con una Ford guidata da una donna di 56 anni, rimasta ferita in modo lieve. Tra le ipotesi un probabile mancato rispetto di una precedenza a un incrocio. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, la 17enne era stata ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma ma le ferite riportate nello scontro non le hanno dato scampo. Il terzo giovane che si trovava nell'auto, Renat Tonu, 21 anni, è deceduto invece nella notte.