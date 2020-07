Anziano fa il bagno con la mascherina e rischia di annegare: salvato

Fa il bagno con la mascherina e rischia di annegare: salvato dai bagnini-eroi

Ultimo aggiornamento: 19:29

Attimi di paura e apprensione stamattina intorno alle 9,30 quando afra gli stabilimenti, sulla, unha rischiato di soffocare dopo che la suasi è bagnata inSecondo le prime ricostruzioni, undisi sarebbe diretto in mare per fare il bagno, ma nonostante sia consentito levare la mascherina in acqua, l'anziano ha preferito prevenire, indossando ugualmente la suaantiIl dispositivo si è intriso di acqua impedendogli di respirare.Prontamente i bagninidellahanno soccorso il 76enne portandolo a riva. Provvidenziale l’aiuto di due bagnini che sono riusciti a trasportarlo in tempo sulla spiaggia. L’uomo non ha riportato nessuna conseguenza di tipo respiratorio, se non un grande spavento. Ilesprime con orgoglio i complimenti ai bagnini «che sono stati pronti,e determinati a risollevare una situazione che poteva sfociare in».