Lazio, obbligo mascherina in zone movida: in arrivo ordinanza della Regione

Mascherina obbligatoria nei luoghi della movida. La Regione Lazio è al lavoro su un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'esterno. In particolare il provvedimento mira a prevenire nuovi contagi dovuti all'affollamento incontrollato nei luoghi della movida. Più volte l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato negli ultimi giorni ha richiamato all'importanza dell'uso della mascherina in determinate situazioni.

Coronavirus Roma, «ragazzi vestiti come in Arancia Meccanica sputano sui citofoni». Movida choc a Trastevere

«Troppi assembramenti», multata l'arena cinematografica Astracult. Chiusa la discoteca Snodo Mandrione

Roma, a via del Mandrione chiusa una discoteca: tutti in pista senza mascherina

Da giorni è scattato l'allarme nelle piazze e nelle strade romane più frequentate dai ragazzi: da Trastevere a San Lorenzo e Ponte Milvio assembramenti, folla di giovani senza mascherine e cautele. Lo scorso settimana si sono intensificati i controlli anti-covid delle forze dell'ordine e due locali sono stati chiusi a Trastevere. Bande di ragazzini «vestiti tutti uguali, come in Arancia Meccanica» stanno terrorizzando i residenti del quartiere, ha denunciato la costumista Fiorenza Cipollone, che abita a Trastevere: sputano sui citofoni per trasmettere il virus.

A San Lorenzo nel fine settimana durante i controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sono state identificate 426 persone, di cui 28 sanzionate per il mancato distanziamento. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 24, di cui 4 chiusi per il mancato rispetto delle norme anti Covid. A Villa Borghese una discoteca è stata multata per assembramenti.

