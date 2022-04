Mascherine in aereo, su quali voli è obbligatoria e cosa cambierà. Sempre meglio indossarla?

Stop alle mascherine in aereo. Diverse compagnie internazionali hanno deciso di non renderla più obbligatoria a bordo. Si tratta di EasyJet, British Airways,Jet2.com, Tui Airways, ma anche la low cost norvegese Norwegian Air e la polacca Lot. Ma non sempre si può togliere il dispositivo di protezione individuale. Bisogna infatti indossarla se il paese di partenza o arrivo prevede l'obbligo all'interno del velivolo.

