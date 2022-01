Cambia tutto? Cambia molto. Per lunedì è atteso un nuovo decreto che riscriverà le regole delle scuole, prorogherà la durata del Green pass per chi ha già ricevuto la terza dose, confermerà l’obbligo della mascherina all’aperto. Possibile anche un intervento sul sistema dei colori e sul calcolo dei ricoveri Covid, come chiesto dalle Regioni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati