Mascherine Ffp2 a 75 centesimi in farmacia, c'è l'accordo con Figliuolo

Le mascherine Ffp2 costeranno 75 centesimi: c'è l'accordo Figliuolo-farmacie che rivede al ribasso il prezzo del dispositivo per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, inizialmente ipotizzato al prezzo di 1 euro l'una. La Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria, dunque, hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farmacia di mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l'una. L'accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

L'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti.

Come spiega l'Istituto Superiore di Sanità, queste mascherine hanno un potere filtrante «alto» che non solo impedisce la trasmissione di virus e batteri alle persone vicine e all'ambiente, ma impedisce anche a chi le indossa di essere infettato da persone o ambiente circostante.

«Il fabbisogno di vaccini per il mese di gennaio verrà assicurato dalle dosi di Pfizer e Moderna nella disponibilità della struttura commissariale. Nel complesso, i quantitativi sono in grado di esprimere una potenzialità di 26 milioni di somministrazioni», fa sapere la struttura del Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo. «Nel mese di dicembre il numero di somministrazioni effettuate è stato di 14,5 milioni. Per il mese di gennaio 2022, alla luce dei risultati positivi fatti registrare dalle Regioni e Province autonome nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, con punte di quasi 650 mila somministrazioni giornaliere, si potranno raggiungere i 15 milioni di somministrazioni».