Mascherine via all'aperto. Salvini: «Toglierle subito» ma spunta l'ipotesi di metà luglio

Il basta mascherine, rivendicato da un pezzo di governo contro Draghi il rigorista, si annuncia come il tormentone politico ma anche sociale dei prossimi giorni. Matteo Salvini guida la crociata: «All’aperto non servono più. Draghi le faccia togliere, adeguiamoci anche noi al buon senso degli altri Paesi dove non c’è più l’obbligo di indossarle». Draghi però ancora resiste a questo tipo di pressioni. Anche se fioccano tra social e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati