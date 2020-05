Mascherine trasparenti per comunicare con persone sorde, la sperimentazione della polizia di Perugia

Indosseranno mascherine protettive trasparenti nella zona labiale per consentire una facilità di comunicazione con le persone sorde i poliziotti di Perugia. La questura del capoluogo umbro, per essere vicina alle persone più vulnerabili, in questo particolare momento caratterizzato dall’emergenza coronavirus ha attivato il progetto Enea, in sinergia con enti e associazioni. I poliziotti potranno quindi rilevare più richieste e criticità nello stesso tempo. Dopo aver attivato un progetto dedicato agli anziani ora, con la donazione dei dispositivi di protezione ricevuta dall'associazione tarantina Giorgioforever, la polizia potrà essere più vicina anche alle persone sorde. Le mascherine sono state consegnate direttamente agli agenti dalla Clarissa Bartolini molto impegnata nelle attività di integrazione delle persone con questa forma di disabilità.



«La sordità è invisibile ai più perché non si vede e la comunicazione costituisce un ostacolo reale - spiega Bartolini -Vogliamo continuare a sensibilizzare con messaggi di integrazione socio-culturale, promuovendo i valori del'integrazione e della diversità, offrendo la possibilità di condividere in questo momento le mascherine per comunicare meglio con tutti». «Ritengo questo passo un tassello molto importante del progetto Enea – ha dichiarato il questore di Perugia Antonio Sbordone - l'impulso del fare si è tradotto in un vero e proprio network collaborativo che parte dalla percezione dei bisogni del cittadino». © RIPRODUZIONE RISERVATA