Mille amici per l'ultimo saluto a Vittoria: in sottofondo la voce registrata della 14enne morta in Vespa

Un migliaio di persone ha partecipato oggi, alle 18, nel campo sportivo di Maser, in provinccia di Treviso, all'ultimo saluto della 14enne Vittoria De Paoli, morta sabato scorso in sella ad una Vespa guidata da un suo amico di soli due anni più grande tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La funzione è stata estremamente toccante. «Non potremo più toccarti e vederti. Resta un nome che parla di amore e amicizia» ha detto il parroco Carlo Velludo che ha celebrato la messa in un rigoroso silenzio, osservato dal migliaio di amici e conoscenti che si sono voluti stringere attorno alla famiglia.



Alla fine è stata proprio la voce di Vittoria, cantante in erba che aveva partecipato ad alcuni concorsi camori, in un canto struggente, a salutare i presenti.



Ultimo aggiornamento: 22:27

