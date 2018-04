Massa, paziente lamenta dolori al petto: è una garza dimenticata 10 anni prima

Dieci con una, proprio accanto al pacemaker. È l'incredibile caso di cui è stato suo malgrado protagonista undi 46 anni. La vicenda, che risale al 2007 quando l'uomo fu operato all'ospedale diper l'impianto del pacemaker, è stata portata solo ora alla luce dal legale del paziente che ha ricevuto mandato a procedere con richiesta danni.LEGGI ANCHE: Brescia, l'ospedale non la ricovera: bimba di 4 anni muore per un'otite La vicenda approda anche in Consiglio regionale della Toscana, con un intervento del capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti, che chiede l'avvio di un'inchiesta interna alle strutture sanitarie per chiarire il caso. «A colpirmi - sottolinea Marchetti - è certo l'errore compiuto in fase operatoria e che ha messo a grave rischio la salute del paziente, ma più ancora le sue continue richieste d'aiuto per quella protuberanza dolorosa che negli anni gli si era formata sul petto, all'altezza del cuore, e che nessuno a quanto pare ha voluto prendere in seria considerazione effettuando le necessarie verifiche diagnostiche in un paziente cardiopatico».