Massa, la "movida" si ribella alla Polizia: caos dopo un arresto, agenti aggrediti VIDEO

I giovani della 'movida' si ribellano alla Polizia durante un arresto: accade a Massa, dove numerose immagini - finite anche sui social - sono al vaglio degli inquirenti per identificare le persone che hanno aggredito alcuni agenti intervenuti per sedare una rissa e arrestare un ragazzo. È successo nella notte tra sabato e domenica: la folla, si vede nei video, cerca di impedire ai poliziotti di salire sulle volanti, accerchiando gli agenti in netta minoranza.

A riprendere la scena alcuni residenti della zona, oltre alle telecamere di video-sorveglianza presenti all'esterno di una banca e di una farmacia. In un primo video si vedono gli agenti di polizia che cercano di identificare i protagonisti di una rissa e la gente che si scaglia contro i poliziotti per favorirne la fuga; volano offese «sbirri di m...», cori da stadio contro polizia e carabinieri, calci e strattoni. In un secondo video amatoriale si vedono gli agenti di polizia che tentano di far entrare su una volante un ragazzo, ma il gruppo glielo impedisce, tenendo aperti gli sportelli con la forza e lanciando oggetti.

Anche quando la polizia riesce ad isolare il giovane nei sedili posteriori, ad un agente viene impedito di salire in auto, viene circondato e gli sputano addosso: «Non ci fermerete» si sente dire «O tutti o nessuno», «uomini di m...» continuano a gridare. Un gruppo di ragazzi si è poi piazzato davanti alla volante, già a sirene accese, per impedirle di ripartire verso la Questura. Al vaglio degli inquirenti ci sono decine e decine di volti: la Questura fa sapere che stanno lavorando a tutti i riconoscimenti e che nel giro di 24 ore verranno formalizzate le denunce.



